Фигуристка Косторная сообщила, что вновь училась тройным прыжкам после праздников

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что заново училась тройным прыжкам после Нового года. Об этом она заявила журналистам после короткой программы чемпионата Европы.
По итогам короткой программы 16-летняя Косторная занимает первое место, набрав 84,92 балла.
"В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется, - заявила Косторная. - Суета лишняя, но нет такого, что если я заезжаю, все отъедут (фигуристке помешали на раскатке - прим. ТАСС). На тренировках нас вообще девять катаются, так что это не ново".
"После новогодних праздников я заново учила [тройные прыжки], падала, непонятно как летала. После Нового года заново научилась, потому что была дикая раскоординация, думаю, это последствия праздников. Я съездила на шоу, потом поняла, что выхожу на лед и не понимаю, как кататься", - добавила она.
Также фигуристка отметила, что ее рост не помешал хорошо исполнить короткую программу. "Если я вырастаю за праздники на 2,5 см, то это что-то не то. Сейчас это произошло, но я не думаю, что это как-то повлияло", - заключила она.
Произвольную программу девушки представят в субботу. Чемпионат Европы завершится 26 января.