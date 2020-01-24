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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Косторная сообщила, что вновь училась тройным прыжкам после праздников

Также спортсменка отметила, что ее рост не помешал хорошо исполнить короткую программу на чемпионате Европы
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что заново училась тройным прыжкам после Нового года. Об этом она заявила журналистам после короткой программы чемпионата Европы.

По итогам короткой программы 16-летняя Косторная занимает первое место, набрав 84,92 балла.

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"В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется, - заявила Косторная. - Суета лишняя, но нет такого, что если я заезжаю, все отъедут (фигуристке помешали на раскатке - прим. ТАСС). На тренировках нас вообще девять катаются, так что это не ново".

"После новогодних праздников я заново учила [тройные прыжки], падала, непонятно как летала. После Нового года заново научилась, потому что была дикая раскоординация, думаю, это последствия праздников. Я съездила на шоу, потом поняла, что выхожу на лед и не понимаю, как кататься", - добавила она.

Также фигуристка отметила, что ее рост не помешал хорошо исполнить короткую программу. "Если я вырастаю за праздники на 2,5 см, то это что-то не то. Сейчас это произошло, но я не думаю, что это как-то повлияло", - заключила она.

Произвольную программу девушки представят в субботу. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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