Фигуристка Косторная сообщила, что вновь училась тройным прыжкам после праздников

"В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется, - заявила Косторная. - Суета лишняя, но нет такого, что если я заезжаю, все отъедут (фигуристке помешали на раскатке - прим. ТАСС). На тренировках нас вообще девять катаются, так что это не ново".

"После новогодних праздников я заново учила [тройные прыжки], падала, непонятно как летала. После Нового года заново научилась, потому что была дикая раскоординация, думаю, это последствия праздников. Я съездила на шоу, потом поняла, что выхожу на лед и не понимаю, как кататься", - добавила она.

Также фигуристка отметила, что ее рост не помешал хорошо исполнить короткую программу. "Если я вырастаю за праздники на 2,5 см, то это что-то не то. Сейчас это произошло, но я не думаю, что это как-то повлияло", - заключила она.

Произвольную программу девушки представят в субботу. Чемпионат Европы завершится 26 января.