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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова заявила, что должна выполнять сложные элементы, чтобы не ошибаться на простых

В короткой программе на чемпионате Европы россиянка показала третий результат
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хорошее выполнение трудных элементов позволит ей избежать ошибок на простых. Такое мнение она высказала журналистам по итогам короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.

В короткой программе Трусова набрала 74,95 балла и занимает третье место.

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"Я не знаю, что с акселем, тренеры сказали про ошибку, но не знаю, что произошло. Двойной аксель - простой прыжок, я просто хочу всегда прыгать тройной. Нет, с обучением тройному ошибка не связана, просто так получилось. После новогодних каникул я еще недостаточно восстановила тройной аксель, чтобы показывать его", - заявила Трусова.

"Если не буду делать сложные элементы, я буду ошибаться на простых, как сегодня. Поэтому мне надо делать самое сложное. Тот контент, который у меня сейчас, я набрала спустя полторы недели. А тот, который хочу, - за два дня до чемпионата Европы", - добавила она.

Фигуристки представят произвольную программу в субботу. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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