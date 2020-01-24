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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Глейхенгауз поставил пятерку фигуристкам Косторной, Щербаковой и Трусовой за дебют на ЧЕ

Спортсменки занимают три первых места после короткой программы

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все три воспитанницы группы Этери Тутберидзе - россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова - заслужили максимальную оценку за дебютное выступление в короткой программе на взрослом чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в австрийском Граце. Таким мнением с ТАСС поделился Даниил Глейхенгауз, тренер группы Тутберидзе.

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16-летняя Косторная получила за короткую программу 84,92 балла. Второе и третье места также занимают россиянки - 15-летняя Анна Щербакова (77,95) и 15-летняя Александра Трусова (74,95) соответственно.

"Все заслуживают пятерки, разве что Сашина оценка с маленьким минусом за глупую "троечку" [помарка на выезде с прыжка] на двойном акселе. А в остальном все были настроены показать свое лучшее катание, мне очень понравилось, как они выступили. Особенно учитывая, что это их первый чемпионат Европы, не надо забывать об этом", - подчеркнул тренер.

"Все эти старты для них впервые, это их первый взрослый сезон. И они сделали все, что должны были", - сказал Глейхенгауз.

Фигуристки представят произвольную программу 25 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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