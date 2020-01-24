{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Нападающий "Металлурга" Мозякин первым забросил 400 шайб в КХЛ

В пятницу 38-летний форвард отличился на четвертой минуте матча против "Торпедо"

ТАСС, 24 января. Российский форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин первым забросил 400 шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В пятницу 38-летний форвард отличился на четвертой минуте гостевого матча регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо". Идет первый период, счет в матче 2:0 в пользу "Металлурга".

Всего в активе форварда теперь 884 очка (400 шайб + 484 передач) в 778 матчах, что является лучшим результатом в истории КХЛ. Его ближайшим преследователем является форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев, на счету которого 650 (209+441) очков. Второе место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Найджел Доус (264 шайбы в 530 матчах).

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, по два раза завоевывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Избирком РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ
Российский футбольный союз обязал РПЛ провести выборы главы организации в течение трех месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС