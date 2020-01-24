Нападающий "Металлурга" Мозякин первым забросил 400 шайб в КХЛ

ТАСС, 24 января. Российский форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин первым забросил 400 шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В пятницу 38-летний форвард отличился на четвертой минуте гостевого матча регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо". Идет первый период, счет в матче 2:0 в пользу "Металлурга".

Всего в активе форварда теперь 884 очка (400 шайб + 484 передач) в 778 матчах, что является лучшим результатом в истории КХЛ. Его ближайшим преследователем является форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев, на счету которого 650 (209+441) очков. Второе место в списке лучших снайперов в истории лиги занимает форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Найджел Доус (264 шайбы в 530 матчах).

Мозякин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года, по два раза завоевывал золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.