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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Глейхенгауз не считает критичными условия на чемпионате Европы по фигурному катанию

В пятницу фигуристкам удалось опробовать соревновательный лед лишь на разминке за шесть минут до старта

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер Даниил Глейхенгауз не считает критичными условия, в которых проводится чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Таким мнением тренер группы Этери Тутберидзе поделился с ТАСС.

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В пятницу на чемпионате Европы стартовали соревнования в женском одиночном катании. Лидируют воспитанницы Тутберидзе - 16-летняя Алена Косторная получила за прокат 84,92 балла, второе и третье места 15-летняя Анна Щербакова (77,95) и 15-летняя Александра Трусова (74,95) соответственно. Спортсменкам удалось опробовать соревновательный лед лишь на разминке за шесть минут до старта.

"Так бывает на разных турнирах, такое было - это нормально. Мы ко всему готовы, для нас самое главное, чтобы лед хороший был. По дороге в Грац из всех вопросов организации обсуждали лишь то, что соревнования проходят в шатре, не более того", - сообщил Глейхенгауз.

Ранее участники и гости чемпионата Европы жаловались на отсутствие горячей воды в официальной гостинице турнира, а также на то, что соревнования проходят в надувном шатре с отсутствием циркуляции воздуха. Стадион расположен за чертой города - лед на территории Граца организаторы обеспечить не смогли, и соревнования проходят на арене под названием Steiermarkhalle, размещенной в рекреационной зоне в 14 км от Граца.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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