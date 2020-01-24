Глейхенгауз: фигуристки группы Тутберидзе справляются с проблемами роста тренировками

Три россиянки в пятницу успешно дебютировали на взрослом чемпионате Европы в австрийском Граце. 16-летняя Косторная после короткой программы лидирует с 84,92 баллами, второе и третье места занимают 15-летняя Щербакова (77,95) и 15-летняя Трусова (74,95) соответственно.

"Проблемы роста? Просто приходится больше работать на тренировках, чтобы никто не заметил никаких проблем ни с прыжками, ни с телом. Перерабатываем все это, в итоге о том, что они растут, знают только сами девочки", - сообщил Глейхенгауз.

На вопрос, влияет ли это на психологический настрой спортсменок, тренер ответил: "Когда они втроем, им легче, им веселее. Когда они втроем, они на каждом турнире как дома".

Произвольную программу женщины представят 25 января.