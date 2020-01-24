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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Глейхенгауз: фигуристки группы Тутберидзе справляются с проблемами роста тренировками

По словам тренера, в итоге о том, что фигуристки растут, знают только сами спортсменки

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Юные фигуристки группы Этери Тутберидзе - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова - решают вопрос роста путем усиленных тренировок. Об этом ТАСС рассказал Даниил Глейхенгауз, тренер группы Тутберидзе.

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Три россиянки в пятницу успешно дебютировали на взрослом чемпионате Европы в австрийском Граце. 16-летняя Косторная после короткой программы лидирует с 84,92 баллами, второе и третье места занимают 15-летняя Щербакова (77,95) и 15-летняя Трусова (74,95) соответственно.

"Проблемы роста? Просто приходится больше работать на тренировках, чтобы никто не заметил никаких проблем ни с прыжками, ни с телом. Перерабатываем все это, в итоге о том, что они растут, знают только сами девочки", - сообщил Глейхенгауз.

На вопрос, влияет ли это на психологический настрой спортсменок, тренер ответил: "Когда они втроем, им легче, им веселее. Когда они втроем, они на каждом турнире как дома".

Произвольную программу женщины представят 25 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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