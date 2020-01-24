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Зимние олимпийские виды спорта

Российский скелетонист Третьяков победил на этапе Кубка мира в Германии

Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин, третье - немец Феликс Кайсингер
Александр Третьяков AP Photo/Kerstin Joensson
Описание
Александр Третьяков
© AP Photo/Kerstin Joensson

ТАСС, 24 января. Россиянин Александр Третьяков стал победителем шестого этапа Кубка мира по скелетону. Соревнования прошли в немецком Кёнигсзе.

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34-летний россиянин по сумме двух заездов показал время 1 минута 40,27 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,06), третьим стал немец Феликс Кайсингер (+0,39). Россиянин Никита Трегубов занял девятое место (+0,84).

Третьяков - чемпион Олимпийских игр 2014 года, также в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира пройдет 31 января в швейцарском Санкт-Морице.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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