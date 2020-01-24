РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ

ТАСС, 24 января. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома.
В пятницу на заседании комитета был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации.