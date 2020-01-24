РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ

РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома.

В пятницу на заседании комитета был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации.