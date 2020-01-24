Чабан: скелетонисты Третьяков и Никитина очень хорошо выступили на этапе КМ в Германии

На шестом этапе Кубка мира в немецком Кёнигсзе Третьяков одержал победу, а Никитина стала бронзовым призером, уступив немкам Тине Херман и Жаклин Лёллинг. На этапе в Австрии Третьяков стал третьим, а Никитина - четвертой.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина показали очень хорошие результаты на этапе Кубка мира в Германии после неудачно сложившегося этапа в Австрии. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

"Сегодня наши спортсмены выступили очень хорошо. После не совсем удачного для нас этапа Кубка мира в Инсбруке здесь на тренировках спортсмены воспряли духом и сегодня на трассе доказали свою силу. Очень рад за Сашу [Третьякова], который очень ровно проехал в обоих заездах. Лена [Никитина] тоже молодец, она сумела навязать немкам борьбу на их домашней трассе", - заявил Чабан.

"Могу сказать, что подготовка к чемпионату мира идет своим чередом. Впереди еще несколько этапов Кубка мира. Уже к чемпионату Европы в Сигулде надеюсь, что и вторые наши номера будут занимать высокие места", - заключил он.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 февраля на последнем этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.