Колосков считает, что при выборах в РПЛ перепутали независимость и автономность

В пятницу состоялось заседание избирательного комитета РФС, по итогам которого было принято решение признать неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ. Он был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации.

"Для меня это никакая не новость, - сказал Колосков. - Был удивлен, когда впервые услышал, что Прядкина переизбрали, потому что такие вещи не решаются без ведома головной организации - в данном случае Российского футбольного союза. Такое ощущение, что в РПЛ перепутали слова "независимость" и "автономность", видимо, они считают, что они независимы, а на самом деле автономны".

При выборах главы РПЛ было нарушено множество законодательных актов

Также Колосков отметил, что при переизбрании Прядкина на новый пятилетний срок были нарушены множество документов и законодательных актов.

"РПЛ - организация, которая полностью зависит от РФС, как и прописано в уставе ФИФА, - отметил почетный президент РФС. - Могу процитировать: "Лиги и иные организации футбольных клубов являются внутренними организациями национальной ассоциации, в данном случае Российского футбольного союза, ей подчиненные". Далее там написано: "Устав и регламент таких организаций подлежит подтверждению национальной ассоциацией", то есть РФС; им же предусматривается, что отдельные полномочия национальная ассоциация может делегировать лигам и иным организациям клубов – в данном случае Российский футбольный союз делегировал лиге вопросы проведения соревнований. Все остальное, в том числе устав лиги, состав участников, календарь, структура соревнований, все это подлежит утверждению Российским футбольным союзом".

"Я удивлен, что руководители лиги этого не знали, - продолжил собеседник агентства. - Более того, есть российский закон о физкультуре и спорте - там четко описано, что за развитие вида спорта, в данном случае футбола, отвечает аккредитованная всероссийская федерация, в данном случае РФС, а не РПЛ или кто-то еще. Такие вещи надо знать, если не руководителям, то хотя бы юристам премьер-лиги".

Еще одним документом, вразрез с которым, по словам почетного президента РФС, прошли выборы президента премьер-лиги, стал устав национальной футбольной ассоциации. "Наконец, в уставе Российского футбольного союза в разделе "Права и обязанности членов", а им в данном случае является Российская премьер-лига, написано, что они обязаны согласовывать любые действия, которые связаны с изменениями, происходящими в лиге. Вот какая куча документов и законодательных актов была в этом случае нарушена. Поэтому, повторюсь, я не удивлен тому, что выборы признали недействительными", - резюмировал Колосков.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.