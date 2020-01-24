Фигурист Алиев признался, что подготовка к чемпионату Европы была трудной

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что подготовка к победному чемпионату Европы в австрийском Граце проходила в непростом ключе. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

В четверг 20-летний Алиев с результатом 272,89 балла выиграл чемпионат Европы, став первым российским фигуристом с 2012 года, кому удалось завоевать золото данного турнира. В начале нынешнего сезона он завоевал серебряную и бронзовую медали на этапах Гран-при, но позднее стал последним (шестым) в финале серии. На чемпионате России в Красноярске он впервые в карьере стал победителем национального первенства.

"Я пересматривал прокат - не хочу много раз пересматривать, потому что это очень сильно цепляет меня внутри - наверное, это было, что я сделал это, - рассказал Алиев о первых мыслях после окончания выступления. - И был еще такой некий сильный выдох. Он был с болью, которая внутри меня сидела, потому что путь к чемпионату Европы был непростым. И этот резкий выдох - он был в духе того, что слава богу, это все закончилось".

Алиев также является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Москве.