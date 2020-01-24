Матыцин: студенческие соревнования должны создать культуру спорта в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проведение студенческих соревнований в российских учебных заведениях должно создать новую культуру спорта в стране. Такое мнение журналистам в пятницу высказал министр спорта России Олег Матыцин.

В пятницу в Москве на катке на Красной площади проходит акция "Студенческая спортивная ночь".

"Мы стремимся создать как можно больше мероприятий, я думаю, что студенческие соревнования должны проходить каждый день, должна формироваться культура спорта. У нас большой календарь студенческих соревнований, министерство спорта поддерживает эту практику, - отметил Матыцин. - Свою студенческую жизнь я не забывал, судьба подарила мне возможность постоянно находиться в вузе, это уникальная энергия, не хочу расставаться с этим чувством. Образование, культура и спорт являются важными частями государственной политики, вузы должны делать людей не только образованными, но и здоровыми".