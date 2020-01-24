Агентство AP признало ошибку в статье о недопуске российских спортсменов по вине ВФЛА

В материале от 22 января говорилось, что World Athletics якобы дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответа, срок второго продления истек 16 января. В четверг и. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко в разговоре с ТАСС опровергла информацию о непредоставлении ответа со стороны ВФЛА.

ТАСС, 24 января. Агентство Associated Press признало ошибку в материале, в котором утверждалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не предоставила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства организации, в связи с чем международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов. Опровержение опубликовано на сайте агентства.

ВФЛА утверждает, что AIU в срок получил от федерации все объяснения по делу Лысенко

"Эта история была впервые опубликована 22 января 2020 года, и в ней ошибочно сообщалось, что World Athletics не может приступить к пересмотру выдачи нейтрального статуса, пока ВФЛА официально не ответит на обвинения против своих должностных лиц. Материал был обновлен 23 января 2020 года, где было указано, что ВФЛА предоставила ответ и что World Athletics не приступит к процедуре выдачи нейтральных статусов, пока не получит комментарий независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU)", - говорится в сообщении агентства.

AIU 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на ВФЛА, должны получать разрешение от World Athletics для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений.