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Шахматные турниры

Артемьев победил ван Фореста в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

В турнирной таблице лидирует американец Фабиано Каруана

ТАСС, 24 января. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл нидерландца Йозефа ван Фореста в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Россияне Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, американец Уэсли Со - с соотечественником Джеффри Сюном, нидерландец Аниш Гири - с китайцем Юй Янъи. Фабиано Каруана (США) обыграл Владислава Ковалева (Белоруссия), Вишванатан Ананд (Индия) - Алирезу Фируджу (Иран).

По итогам 11 туров в турнирной таблице лидирует Каруана, в активе которого 8 очков, далее идут Карлсен (7), Со (6,5), ван Форест, Дуда (оба - по 6), Фируджа, Дубов, Гири, Ананд, Артемьев (все - по 5,5), Сюн (5), Витюгов, Юй Янъи (оба - по 4), Ковалев (3).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

Теги
Шахматные турниры
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