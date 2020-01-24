Перенесенный из Уханя из-за коронавируса отборочный турнир по боксу на ОИ примет Иордания

ТАСС, 24 января. Квалификационный турнир по боксу на Игры 2020 года, который изначально должен был пройти в китайском Ухане, примет иорданский Амман. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В среду МОК сообщил, что рабочая группа по боксу приняла к сведению решение местного организационного комитета об отмене квалификационного турнира по боксу в регионе Азия/Океания, который должен был состояться в Ухане 3-14 февраля, на фоне растущей обеспокоенности в связи с сообщениями о вспышке коронавируса. В пятницу рабочая группа МОК утвердила новым местом проведения квалификационного турнира Иорданию, соревнования пройдут с 3 по 11 марта.

Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 человек, 95 находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Помимо КНР, коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Южной Корее, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.