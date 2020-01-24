Гершкович: не вижу проблем в решении избиркома РФС назначить перевыборы главы РПЛ

Изначально выборы президента РПЛ должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий действующего главы организации 58-летнего Сергея Прядкина, однако он был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ. В пятницу на заседании избирательного комитета РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Переизбрание главы РПЛ было признано неправомерным. Кроме того, избирком РФС обязал премьер-лигу привести ее некоторые части устава в соответствие с законодательством РФ, уставами Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС, а также провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев.

"Я не вижу тут никакой проблемы - ну нашли в РФС какие-то нарушения и несоответствия в регламенте РПЛ, - сказал Гершкович. - Думаю, решено исправить, чтобы не было претензий ни у ФИФА, ни у УЕФА, потому что они следят за этим. Предписано в течение трех месяцев провести выборы в соответствии с уставом РФС. Через три месяца проведут выборы - ничего такого тут нет".

"РФС - головная организация, которая должна следить за соблюдением всех регламентных норм", - напомнил член исполкома организации, добавив, что даже не задумывался над тем, кто, помимо действующего президента РПЛ, может выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

По мнению Гершковича, сложившаяся ситуация не является чем-то плохим. "Я не вижу тут особых проблем. Будет ли Прядкин подавать апелляцию? Думаю, просто надо сделать так, как требуют регламентные нормы, а РФС - это как раз та организация, которая должна заниматься вопросами, связанными с соблюдением юридических норм", - отметил собеседник агентства.

"Ничего такого не произошло - через три месяца, насколько я знаю, полномочия Прядкина не закончатся. Думаю, все разрешится. Конечно, когда недочеты устранятся, он может быть переизбран. Может быть, у кого-то еще есть претензии на это место, но у меня таких сведений нет", - резюмировал Гершкович.