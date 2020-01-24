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Летние олимпийские виды спорта

Россия на конгрессе EHF поспорит за право проведения женского ЧЕ-2024 по гандболу

Также за проведение турнира поборются объединенные заявки Чехии, Польши и Словакии и Венгрии, Австрии и Швейцарии

ТАСС, 25 января. Место проведения XVI чемпионата Европы по гандболу среди женских команд 2024 года будет объявлено в субботу на заседании внеочередного конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме. Одним из претендентов на этот турнир является Россия.

Континентальное первенство среди женских гандбольных сборных проводится каждые два года с 1994 года. Четыре раза турнир принимала Дания, при этом в двух последних соревнованиях страна была хозяйкой вместе с Норвегией. По два раза чемпионат проходил в Швеции и Венгрии, в 2014 году турнир вместе с Венгрией принимала Хорватия. В 2008 году соревнования прошли в Македонии (ныне - Северная Македония), которая в 2022 году станет хозяйкой вместе со Словенией и Черногорией.

Россия еще ни разу не принимала европейское первенство, при этом уже организовывала чемпионат мира 2005 года, также мировое первенство 1975 года проходило в СССР. Согласно заявочной книге "Россия-2024", соревнования планируют провести в четырех городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Ростове-на-Дону. При подготовке заявки, по словам президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева, учитывалось, в каких городах есть сильные гандбольные традиции. В столице матчи чемпионата Европы планируется организовать на введенной в строй год назад "ВТБ-Арене" в Петровском парке.

За право проведения чемпионата Европы России предстоит побороться с двумя заявками, включающими в себя несколько государств. Одна из них принадлежит Венгрии, Австрии и Швейцарии. Планируется, что матчи пройдут в австрийском Инсбруке, швейцарском Базеле, венгерских Дебрецене и Будапеште. Столица Венгрии примет финальную стадию соревнований.

Также за проведение турнира поборется объединенная заявка Чехии, Польши и Словакии. Эти страны еще никогда не принимали чемпионат Европы. Турнир планируется провести в чешской Остраве, словацких Братиславе и Баньске-Быстрице, а также в польских Вроцлаве, Катовице и Кракове. Финальное решение по выбору на конгрессе EHF будет объявлено вечером.

Последний чемпионат Европы проходил два года назад во Франции. Сборная России завоевала серебряные медали, проиграв в финале хозяйкам турнира.

Теги
РоссияШишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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