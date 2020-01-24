Переизбрание Прядкина на паузе. РФС признал неправомерными выборы президента РПЛ

Решение, принятое избиркомом РФС, заключает в себе шесть пунктов. В первом из них РФС подтвердил, что основные принципы и требования уставов Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и избирательного регламента РФС распространяются на выборы руководителей лиг, являющихся членами национальной организации. Во втором пункте избирком признал, что при проведении выборов президента премьер-лиги не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС, а в третьем отметил тот факт, что действующий устав РПЛ в отдельных частях не соответствует российскому законодательству, а также профильным документам ФИФА и РФС.

Восемь дней назад клубы высшего дивизиона единогласно переизбрали 58-летнего Прядкина. При этом изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил бы к концу срок полномочий президента организации. Нынешний руководитель РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) работает в организации с 2001 года, а с 2007-го непрерывно занимает пост президента.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) по итогам состоявшегося в пятницу заседания, посвященного переизбранию действующего президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, признал, что выборы прошли с нарушениями. Протокол выборов, которые состоялись 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, был изучен в Доме футбола.

Согласно четвертому пункту опубликованного решения, Российская премьер-лига в срок до 30 июня 2020 года должна привести свой устав в соответствие с ранее указанными документами. В пятом пункте отмечается, что РПЛ обязана до 24 апреля, то есть в течение трех месяцев после вынесения решения, провести перевыборы президента организации.

На подготовку к выборам времени у премьер-лиги еще меньше. В том же пятом пункте названы обязательные условия для выборов нового главы РПЛ: разумные сроки выдвижения кандидатур, обеспечивающие открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 дней до даты их проведения, крайний срок - 15 марта), а также соблюдение сроков формирования итогового списка кандидатов с последующим уведомлением РФС (не позднее чем за 30 дней до выборов, крайний срок - 25 марта).

В заключительном, шестом пункте решения избиркома РФС отмечается, что оно вступает в силу с момента принятия. При этом премьер-лига может обжаловать его в апелляционном избирательном комитете РФС в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего решения с мотивировочной частью.

Назначение перевыборов не станет проблемой

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с ТАСС отметил, что не видит проблемы в сложившейся ситуации вокруг переизбрания Прядкина. "Я не вижу тут никакой проблемы - ну нашли в РФС какие-то нарушения и несоответствия в регламенте РПЛ. Думаю, решено исправить, чтобы не было претензий ни у ФИФА, ни у УЕФА, потому что они следят за этим", - сказал он, согласившись с тем, что после приведения устава РПЛ в соответствие с заявленными требованиями действующий президент премьер-лиги может быть переизбран.

"Может быть, у кого-то еще есть претензии на это место, но у меня таких сведений нет", - добавил Гершкович.

Присутствовавший на заседании общего собрания клубов РПЛ спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков напомнил, что Прядкин был переизбран единогласно. "Думаю, другой альтернативы у нас нет, все клубы тогда проголосовали за. Сергей Прядкин - серьезный руководитель, специалист своего дела, и однозначно он был бы переизбран. У него большие связи в УЕФА, он очень много сделал для нашего футбола", - заявил представитель руководства клуба - дебютанта РПЛ.

Более резко в адрес премьер-лиги высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков, который возглавлял организацию с 1992 по 2005 год. "Был удивлен, когда впервые услышал, что Прядкина переизбрали, потому что такие вещи не решаются без ведома головной организации - в данном случае Российского футбольного союза, - сказал он ТАСС. - Такое ощущение, что в РПЛ перепутали слова "независимость" и "автономность". Видимо, они считают, что они независимы, а на самом деле автономны".

До того, как состоятся перевыборы главы РПЛ, руководить премьер-лигой продолжит Прядкин. Его действующий президентский срок истекает 21 апреля.