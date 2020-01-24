{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Москвина: Бойкова и Козловский до ЧМ не будут участвовать в промежуточных стартах

Спортсмены сосредоточатся на подготовке к главному турниру сезона

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не будут участвовать в стартах перед чемпионатом мира, спортсмены сосредоточатся на подготовке к главному турниру сезона. Об этом журналистам сообщила тренер Тамара Москвина.

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы с результатом 234,58 балла (82,34 балла - в короткой программе, 152,24 балла - в произвольной). Серебро и бронзу также завоевали российские пары - Евгения Тарасова / Владимир Морозов (208,64; 73,50+135,14) и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (206,53; 74,92+131,61). На прошлогоднем чемпионате Европы 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский были бронзовыми призерами.

"На этот чемпионат Европы мы настраивали их просто к очередным соревнованиям - день за днем решаем задачу за задачей, радует, что они пока катаются практически безошибочно. Сейчас мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к чемпионату мира, промежуточных соревнований у нас не будет. На чемпионате мира будет сложнее, там другие соперники, достаточно именитые", - сказала Москвина.

Тренер отметила, что катание фигуристов не было безупречным. "Конечно, есть поводы придраться, это мелкие детали, незаметные зрителю - в тодесе они немного не досидели, был нюанс в поддержке при спуске. Нужно пересмотреть программы, чтобы понять, как они выглядели в художественном плане, ведь места для тренеров находятся сбоку, не все было видно", - добавила наставник.

Тренер также ответила на вопросы о возможных переменах и экспериментах с имиджем. "Думаю, для произвольной программы костюм должен быть ярче. Что касается имиджа, то от добра добра не ищут, Саша и Дима очень симпатичные", - заключила Москвина.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Монреале. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в Германии
Футболист "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии
Нападающему понадобилось всего 57 минут в двух дебютных матчах, чтобы забить пять мячей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС