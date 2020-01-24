Москвина: Бойкова и Козловский до ЧМ не будут участвовать в промежуточных стартах

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не будут участвовать в стартах перед чемпионатом мира, спортсмены сосредоточатся на подготовке к главному турниру сезона. Об этом журналистам сообщила тренер Тамара Москвина.

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы с результатом 234,58 балла (82,34 балла - в короткой программе, 152,24 балла - в произвольной). Серебро и бронзу также завоевали российские пары - Евгения Тарасова / Владимир Морозов (208,64; 73,50+135,14) и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (206,53; 74,92+131,61). На прошлогоднем чемпионате Европы 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский были бронзовыми призерами.

"На этот чемпионат Европы мы настраивали их просто к очередным соревнованиям - день за днем решаем задачу за задачей, радует, что они пока катаются практически безошибочно. Сейчас мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к чемпионату мира, промежуточных соревнований у нас не будет. На чемпионате мира будет сложнее, там другие соперники, достаточно именитые", - сказала Москвина.

Тренер отметила, что катание фигуристов не было безупречным. "Конечно, есть поводы придраться, это мелкие детали, незаметные зрителю - в тодесе они немного не досидели, был нюанс в поддержке при спуске. Нужно пересмотреть программы, чтобы понять, как они выглядели в художественном плане, ведь места для тренеров находятся сбоку, не все было видно", - добавила наставник.

Тренер также ответила на вопросы о возможных переменах и экспериментах с имиджем. "Думаю, для произвольной программы костюм должен быть ярче. Что касается имиджа, то от добра добра не ищут, Саша и Дима очень симпатичные", - заключила Москвина.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Монреале. Чемпионат Европы завершится 26 января.