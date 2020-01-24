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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Бойкова и Козловский назвали победу на ЧЕ результатом работы большой команды

Пара стала победителем европейского первенства, показав результат 234,58 балла

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Победа российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании, на чемпионате Европы в австрийском Граце стала результатом работы большой команды. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

Бойкова и Козловский, для которых нынешний чемпионат Европы стал вторым в карьере, впервые завоевали золото турнира. Спортсмены показали результат 234,58 балла.

"Мы не думали о наших баллах раньше и не думаем сейчас, - сказала Бойкова. - Должны делать свою работу, а результат придет. Чувствуем облегчение, потому что работа сделана, теперь я могу отпраздновать день рождения. У меня скоро экзамены, я должна к ним готовиться".

"Была проделана большая работа, это результат большой команды, - добавил Козловский. - Мы благодарны за это, ведь это наш первый большой международный титул. Теперь мы сконцентрируемся на подготовке к чемпионату мира".

Также фигуристы рассказали, как их тренер Тамара Москвина отреагировала на победный прокат. "Тамара, думаю, была довольна нашим результатом, - сказала Бойкова. - Возможно, усложнимся к чемпионату мира, но это решение остается за тренерами".

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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