Футболист "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии

ТАСС, 25 января. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кёльн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на 65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут (65). 19-летний Холанд стал первым игроком в истории "Боруссии", сумевшим забить пять голов в первых двух матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового времени, что стало рекордом Бундеслиги.

"Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 36 очков в 19 матчах. "Кёльн" идет 13-м, имея в активе 20 очков после 19 встреч.

В следующем матче "Боруссия" 1 февраля на домашнем стадионе примет берлинский "Унион". "Кёльн" днем позже дома встретится с "Фрайбургом".