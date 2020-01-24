{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Футболист "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии

Нападающему понадобилось всего 57 минут в двух дебютных матчах, чтобы забить пять мячей

ТАСС, 25 января. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Кёльн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей мячи забили Рафаэль Геррейро (1-я минута), Марко Ройс (29), Джейдон Санчо (48) и Эрлинг Холанд (77, 87), вышедший на замену на 65-й минуте встречи. У проигравших отличился Марк Ут (65). 19-летний Холанд стал первым игроком в истории "Боруссии", сумевшим забить пять голов в первых двух матчах, для этого ему понадобилось 57 минут игрового времени, что стало рекордом Бундеслиги.

"Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 36 очков в 19 матчах. "Кёльн" идет 13-м, имея в активе 20 очков после 19 встреч.

В следующем матче "Боруссия" 1 февраля на домашнем стадионе примет берлинский "Унион". "Кёльн" днем позже дома встретится с "Фрайбургом".

Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигуристы Бойкова и Козловский назвали победу на ЧЕ результатом работы большой команды
Пара стала победителем европейского первенства, показав результат 234,58 балла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС