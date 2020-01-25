Доброскоков: чемпионат мира будет для Павлюченко и Ходыкина новым опытом

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин осознают, что юниорское мировое первенство и их предстоящий первый взрослый чемпионат мира являются совершенно разными турнирами, а мартовское соревнование в Монреале будет для них новым опытом. Таким мнением с журналистами поделился тренер спортсменов Сергей Доброскоков.

Чемпионы мира среди юниоров Павлюченко и Ходыкин завоевали в Граце свою первую "взрослую" медаль чемпионата Европы, став бронзовыми призерами турнира с результатом 206,53 балла. Выиграли соревнования россияне Александр Бойкова и Дмитрий Козловский (234,58), на втором месте расположилась еще одна российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов (208,64).

"Юниорский и взрослый чемпионаты мира - небо и земля, мы на нем ни разу не были, это будет новый опыт, в соперниках будут китайцы, канадцы, американцы. Федерация для попадания в Монреаль поставила задачу занять 3-4 место на чемпионате Европы, так что теперь можно готовиться. Они уже были на соревнованиях в Северной Америке, в Ванкувере - опыт есть", - сказал Доброскоков.

Однако тренер отметил, что расписание главного старта сезона будет непростым для пары. "Соревнования пар идут без перерыва - два дня подряд, а это плохо. Даша обычно очень выкладывается на короткой программе. Но условия для всех одинаковые", - отметил тренер.

Комментируя результат пары на чемпионате Европы, Доброскоков отметил, что фигуристы были готовы к битве за место на пьедестале. "Они были готовы оказаться на пьедестале, но и конкуренты дали им шанс, их катание не было безупречным. У нас оно тоже не было безупречным, но мы старались минимизировать ошибки. Конечно, нервы присутствовали, особенно в короткой программе, а в произвольной в зону комфорта попали", - добавил наставник.

У тренера не оказалось претензий к выступлению молодой пары. "Была ошибка, ее причиной стала потеря концентрации - расслабляться нельзя, лед не прощает ошибок. Но замечаний к ним нет - провели турнир дисциплинированно, я ими очень доволен", - заключил Доброскоков.