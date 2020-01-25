Все идет по плану. Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парах на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Соревнования проходят на арене Steiermarkhalle.

Превосходство российского парного катания в нынешнем сезоне очевидно. Во всяком случае, на европейском уровне. Наверное, это может прозвучать странно, но пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин ехали в Грац за медалями всех мастей, чего в итоге и добились. Прозаично, но абсолютно справедливо.

Конечно, от этого за российских фигуристов не менее радостно. Бойкова и Козловский подтвердили, что две золотые медали на этапах Гран-при и победа на чемпионате России в Красноярске не были случайностью. Павлюченко и Ходыкин все же смогли справиться с нервами, а Тарасова с Морозовым, даже имея ошибки в прокате, не опустились ниже определенного уровня.

Воспитанники петербургской школы Бойкова и Козловский были великолепны в короткой и произвольной программах. Оба соревновательных дня они балансировали на грани мирового рекорда уже практически легендарных китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, а в короткой программе даже смогли их превзойти. Спортсмены набрали 234,58 балла, обойдя серебряных призеров Тарасову и Морозова более чем на 25 баллов (208,64).

Проделана большая работа

На пресс-конференции Бойкова и Козловский больше говорили о командной работе. "Была проделана большая работа, это результат большой команды, - сказал Козловский. - Мы благодарны, ведь это наш первый большой международный титул. Теперь мы сконцентрируемся на подготовке к чемпионату мира".

"На этот чемпионат Европы мы настраивали их просто к очередным соревнованиям - день за днем решаем задачу за задачей, радует, что они пока катаются практически безошибочно, - сказала в беседе с ТАСС тренер спортсменов Тамара Москвина. - Сейчас мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к чемпионату мира, промежуточных соревнований у нас не будет. На чемпионате мира будет сложнее, там другие соперники, достаточно именитые".

Тарасова и Морозов в произвольной программе допустили много ошибок. Они сорвали оба параллельных прыжковых элемента, после чего прокат, как говорится, уже больше не смотрелся. После выступления к журналистам вышел только Морозов - партнерша была слишком расстроена и общалась с корреспондентами лишь на пресс-конференции, которая прошла позже.

"Физическое состояние нормальное, - сказал Морозов. - Обычно у нас был акклиматизационный сбор, но не так давно прошел чемпионат России в Красноярске. Марина Олеговна (Зуева, тренер спортсменов - прим. ТАСС) не может оставаться с нами в Москве, поэтому полетели к ней. Оставаться для акклиматизации мы не стали, но особых проблем из-за этого я не чувствую, это глупости".

Павлюченко и Ходыкин набрали в сумме 206,53 балла и стали третьими. Фигуристы отметили, что произвольный прокат у них получился не до конца таким, как они хотели. "Мы довольны прокатом, хоть он и получился немного смазанным, на выезде не удержалась. Что касается чемпионата мира, то пока ничего не думали, нужно выдохнуть, осознать, потом будем решать, прошедший турнир научил нас тому, что надо меньше думать", - сказала Павлюченко.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Монреале.