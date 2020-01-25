Олимпийская чемпионка по дзюдо Силва отстранена от соревнований на два года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года по дзюдо в весовой категории до 57 кг бразильянка Рафаэла Силва отстранена решением Международной федерации дзюдо от участия в спортивных состязаниях сроком на два года. Об этом сообщила пятницу газета "Глобу".

Причиной отстранение стал провал допинг-тестирования во время Панамериканских игр в Лиме (Перу). Тогда в пробе 27-летней спортсменки было обнаружено вещество Фенотерол, которое применяется при лечении респираторных заболеваний. Допинг-тест был сдан 9 августа.

Это может лишить Силву возможности выступить на Олимпиаде в Токио летом 2020 года. Как уточняется, спортсменка намерена обжаловать решение Международной федерации дзюдо в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ее интересы будет представлять адвокат Марселу Франклин, которому ранее удалось добиться восстановления права на выступление других членов бразильской олимпийской сборной.

Силва также является чемпионкой мира (2013), двукратным серебряным (2011, 2013) и бронзовым (2019) призером мировых первенств. Спортсменка побеждала (2019), становилась серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером Панамериканских игр.