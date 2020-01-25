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Массовый спорт

Открытие и закрытие Шахматной олимпиады пройдет в "Арене-Югра" с участием 500 артистов

Соревнования пройдут летом 2020 года
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Открытие Всемирной шахматной олимпиады 2020 года пройдет в культурно-развлекательном комплексе "Арена-Югра" Ханты-Мансийска, где свои домашние матчи проводит местный клуб, выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В церемониях открытия и закрытия планируется задействовать более 500 артистов из всех муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в департаменте физической культуры и спорта Югры.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве. Также в Ханты-Мансийске состоятся первая в истории шахмат Паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE). Как сообщила в январе 2020 года ТАСС губернатор Югры Наталья Комарова, матчи пройдут в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска, где проводилась Шахматная олимпиада 2010 года, а строительство многофункционального спорткомплекса стоимостью более 1 млрд рублей будет продолжено.

"У нас есть все необходимое, чтобы достойно провести это мероприятие в Ханты-Мансийске. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады состоится в культурно-развлекательном комплексе "Арена-Югра". Объект отвечает самым высоким требованиям доступности для маломобильных групп населения. В церемониях открытия и закрытия Игр примут участие более 500 артистов из всех муниципальных образований региона, особый национальный колорит церемонии придаст выступление хантыйской певицы Веры Кондратьевой", - уточнил представитель департамента.

Планируется, что культурные мероприятия пройдут на четырех сценических площадках Ханты-Мансийска. На основной площадке - "Югра-Экспо" - состоится фестиваль фольклорных коллективов "Русь". "Площадь искусств" представит выставки картин самобытных, самодеятельных художников Югры, а "Этнографическое подворье" планирует показ спектаклей из репертуара единственного в России театра обско-угорских народов - "Солнце", турниры для желающих по традиционным хантыйским шахматам "Топис" и расскажет о священном празднике народа ханты "Медвежьи игрища".

Собеседник рассказал, что участники и гости разместятся в самой большой гостинице Ханты-Мансийска - Олимпийской, где проживали игроки Всемирной шахматной олимпиады 2010 года. Там же будет организовано их питание. Ранее для этих целей власти региона планировали задействовать два строящихся в городе 25-этажных жилых дома по 718 квартир каждый, направив на эти цели примерно 2,7 млрд рублей. Ожидается, что данные объекты будут использоваться в качестве арендного жилья.

Также к работе на Всемирной шахматной паралимпиаде планируется привлечь 150 волонтеров, обладающих опытом проведения паралимпийских спортивных мероприятий всероссийского и международного уровней. "Их обучение и подготовка начнутся с 1 марта на базе волонтерского центра Югорского государственного университета. Планируется привлечение студентов и выпускников Российского государственного социального университета", - резюмировал собеседник агентства.

Об олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - команда России.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады пройдет 29 июля, турнир продлится с 6 по 17 августа. Шахматная паралимпиада пройдет с 30 июля по 4 августа в Ханты-Мансийске.

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