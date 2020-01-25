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Мировой футбол

Марадона отказался от должности тренера сборной Венесуэлы по футболу

Аргентинец на данный момент возглавляет клуб "Химнасия и Эсгрима"
Диего Марадона AP Photo/Marcos Brindicci
Описание
Диего Марадона
© AP Photo/Marcos Brindicci

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Диего Марадона заявил в пятницу, что ему предлагали должность тренера сборной Венесуэлы по футболу, но он отказался. Об этом аргентинец рассказал в эфире телеканала Fox.

По его словам, он принял это решение, так как намерен продолжать работать с аргентинским футбольным клубом "Химнасия и Эсгрима", тренером которого стал в сентябре прошлого года. "Я дал свое слово. Никак не могу бросить этих ребят", - сказал Марадона в эфире телеканала Fox.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны - "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года.

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