Матыцин обсудил с и. о. главы ВФЛА Тарасенко ситуацию в российской легкой атлетике

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу провел рабочую встречу с исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлией Тарасенко и обсудил с ней тяжелую ситуацию, сложившуюся в отечественной легкой атлетике. Об этом Матыцин сообщил в интервью ТАСС.

21 января президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Матыцина министром спорта РФ. Сразу после своего назначения руководитель главного спортивного ведомства страны сообщил о своем намерении в ближайшее время встретиться с главами национальных спортивных федераций.

"В пятницу я встречался с исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Юлией Тарасенко. К сожалению, нам пришлось обсуждать не только проблемы подготовки к Олимпийским играм. Речь шла о проблемах, связанных с выходом из кризиса в развитии легкой атлетики в Российской Федерации, и выступлении наших спортсменов на международных соревнованиях", - рассказал Матыцин.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Тарасенко. Выборы нового руководства запланированы на 28 февраля.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе. С конца прошлого года выдача индивидуальных разрешений россиянам на участие в зарубежных стартах приостановлена до окончания разбирательств по делу Лысенко.