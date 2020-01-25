Тарпищев: Рублев хорошо подготовился к Australian Open и способен далеко пройти

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев провел хорошую подготовку к Открытому чемпионату Австралии и способен далеко пройти по турнирной сетке. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Рублев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. В четвертом круге 17-й сеяный турнира Рублев встретится с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым (7), который завершится позднее в субботу.

"Видно, что Рублев очень хорошо подготовился к турниру и способен далеко пройти, - сказал Тарпищев. - У Гоффена он выиграл за счет более интенсивной игры. Вообще у Андрея высокий потенциал в плане работоспособности на корте".

"В следующем круге, скорее всего, у Рублева будет Зверев. Его ему по силам обыграть. Тем более сейчас, когда наш теннисист в лучшей форме", - добавил Тарпищев.

В 2020 году Рублев выиграл уже два турнира, в субботу россиянин одержал 11-ю победу подряд, он не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. Всего за карьеру спортсмен выиграл четыре турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.