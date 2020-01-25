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Сборные по хоккею

Ларионов: молодежная сборная России уже начала подготовку к следующему ЧМ по хоккею

Помощник главного тренера команды планирует посетить Турнир пяти наций и юниорский чемпионат мира

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) уже начала подготовку к следующему циклу и чемпионату мира 2021 года. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов.

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На чемпионате мира 2020 года российские хоккеисты заняли второе место, уступив в финале канадцам со счетом 3:4.

"Я планирую поехать в Чехию на Турнир пяти наций, где наши ребята 2001-2002 года рождения сыграют со шведами, финнами и американцами. Надо посмотреть, что мы имеем на будущий год. Это будет моя первая поездка, она будет ознакомительной. Дальше я планирую посетить юниорский чемпионат мира в США (игроки не старше 18 лет), посмотреть пять-шесть человек, которые стучатся в двери молодежной команды на чемпионат мира в канадском Эдмонтоне", - отметил Ларионов.

"Подготовка к новому циклу идет, очень важно посмотреть живьем и никого не упустить. Надо понять, как они выступают под давлением с серьезными соперниками. Эти игры дадут пищу для размышлений и позволят посмотреть, кто готов к молодежной команде", - добавил помощник главного тренера молодежной сборной России.

Чемпионат мира среди юниоров 2020 года пройдет с 21 по 28 марта. Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2021 года. Сборная России сыграет в группе с командами Австрии, США, Чехии и Швеции.

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