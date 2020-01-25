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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Ларионов: российским хоккеистам, выигравшим юношеские ОИ, не стоит впадать в эйфорию

Помощник главного тренера молодежной сборной России отметил, что на турнире были не все сильнейшие команды
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов
© Петр Ковалев/ТАСС

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России, завоевавшим золотые медали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, не стоит впадать в эйфорию. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов.

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Юношеские Олимпийские игры прошли с 9 по 22 января. В финале хоккейного турнира россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Сборная России одержала победы во всех матчах турнира.

"Любая победа важна, порадовала хорошая игра, но здесь нужен правильный анализ тех, с кем мы играли, были ли там сильнейшие игроки. Ребята - молодцы, играли в очень красивый хоккей, но надо трезво оценить эту победу, и не стоит впадать в эйфорию. Через год-два эти люди, которые были незаметны, будут на другом уровне, важно не делать быстрых выводов. Шведов и чехов не было на этой Олимпиаде, а мальчишки из этих стран в будущем будут составлять серьезную конкуренцию", - отметил Ларионов.

"Оценить тех мальчишек, которые о себе заявили, мы сможем года через два. Есть очень интересные игроки, но нет гарантий, что даже те, кто были лидерами команды, станут суперзвездами", - добавил он.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет юношеских Олимпийских игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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