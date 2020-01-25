Ларионов надеется, что Подколзин и Морозов будут стабильно показывать хорошую игру в КХЛ

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов надеется, что молодые нападающие петербургского СКА Василий Подколзин и Иван Морозов продолжат показывать хорошую игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Ларионов рассказал журналистам.

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) завоевала серебряные медали чемпионата мира 2020 года, уступив в финале канадцам со счетом 3:4. По окончании турнира Ларионов отметил, что тренеры клубов КХЛ не достаточно доверяют молодым хоккеистам. После турнира нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин провел пять матчей и забросил две шайбы, а Иван Морозов в тех же пяти встречах отметился одним голом.

"Очень рад, что ребята проявляют себя. Время давно пришло, оно, наверное, уже опоздало. Мы теряем большой пласт игроков, которые могли бы сегодня быть лидерами команд. Я рад, что мальчишки, которые были на чемпионате мира, играют в правильный хоккей, который приятно смотреть", - отметил Ларионов.

"Надеюсь, что это не какой-то всплеск, а они будут стабильно играть. Хочу, чтобы тренеры понимали, что эти игроки - будущее нашего хоккея, чтобы им доверяли и давали право на ошибку", - добавил он.

Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в группе с командами Австрии, США, Чехии и Швеции.