Венгрия, Австрия и Швейцария примут женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заявка Венгрии, Австрии и Швейцарии победила в борьбе за право принять женский чемпионат Европы по гандболу 2024 года. Место проведения турнира было определено на заседании внеочередного конгресса Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме, сообщили ТАСС в Федерации гандбола России (ФГР).

На проведение чемпионата Европы также претендовали Россия и совместная заявка Чехии, Польши и Словакии.

Континентальное первенство среди женских гандбольных сборных проводится каждые два года с 1994 года.

Россия ранее никогда не принимала турнир. Четыре раза его проводила Дания, при этом в двух последних соревнованиях страна была хозяйкой вместе с Норвегией. По два раза чемпионат проходил в Швеции и Венгрии, в 2014 году турнир вместе с Венгрией принимала Хорватия. В 2008 году соревнования прошли в Македонии (ныне - Северная Македония), которая в 2022 году станет хозяйкой вместе со Словенией и Черногорией.

Последний чемпионат Европы проходил два года назад во Франции. Сборная России завоевала серебряные медали, проиграв в финале хозяйкам турнира.