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Australian Open

Даниил Медведев заявил, что надеется победить во всех матчах на Australian Open

В субботу россиянин вышел в четвертый круг турнира

ТАСС, 25 января. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что рассчитывает победить во всех матчах на Открытом чемпионате Австралии. Комментарий Медведева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В субботу 23-летний россиянин оказался сильнее австралийца Алексея Попырина, выиграв матч третьего круга турнира со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

"Я рад, что смог победить в трех сетах, - сказал Медведев. - У меня хорошие воспоминания о прошлом годе, когда я впервые вышел во вторую неделю на турнире Большого шлема. Я надеюсь, что смогу и в этот раз далеко пройти. Я просто попытаюсь выиграть как можно больше матчей, надеюсь, что смогу победить во всех семи играх здесь".

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии четвертый сеяный турнира Медведев сыграет с трехкратным победителем турниров серии Большого шлема швейцарцем Станисласом Вавринкой, который находится на 15-й позиции в рейтинге ATP и посеян на турнире под тем же номером.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На Открытом чемпионате Австралии россиянин пока не проходил дальше четвертого круга.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Теги
Australian OpenМедведев, Даниил Сергеевич
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