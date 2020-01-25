Шишкарев: политика и допинговые проблемы помешали России принять женский ЧЕ по гандболу

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Допинговые проблемы и политическое давление извне, с которыми столкнулась Россия в последнее время, помешали ей победить в борьбе за право проведения женского чемпионата Европы по гандболу 2024 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В субботу на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме было принято решение отдать турнир совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии.

"Я хочу поблагодарить нашу команду, всех сотрудников федерации, кто готовил заявку, она у нас была лучшей. Своим наполнением, своим контентом она била не в бровь и не в глаз, а в самое сердце, - сказал Шишкарев. - Но существуют спорные моменты, которые предопределили выбор. Имею в виду антидопинговую конъюнктуру и то, что Россия сейчас набирает обороты и чувствует себя все лучше на политической арене".

Также глава национальной федерации отметил, что победа совместной заявки является следствием политики, которую избрала EHF в вопросе выбора стран проведения своих турниров. "Все чаще предпочтение отдается совместным заявкам, это уже тенденция. Выбранный курс дает возможность компактного проведения соревнований, что позволяет болельщикам легко передвигаться между странами", - сказал Шишкарев.

"Но политическую подоплеку этого решения тоже исключать нельзя", - подчеркнул он. "Когда наши девчонки будут бороться за попадание на Олимпийские игры [в Токио] и их надо будет подбодрить, я им скажу, как шло сегодняшнее голосование, чтоб у них глаза на площадке горели", - добавил Шишкарев.

В связи декабрьскими решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия на четыре года рискует лишиться права проводить крупные международные турниры. Санкции выступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.