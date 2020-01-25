{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы по гандболу

Как сообщил ТАСС президент Федерации гандбола России, стороны обсуждали проведение турнира 2026 года
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

На эту тему
Шишкарев: политика и допинговые проблемы помешали России принять женский ЧЕ по гандболу

В субботу на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме право провести женский чемпионат Европы 2024 года отдали совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии. На турнир также претендовала Россия. После голосования Шишкарев отметил, что EHF при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.

"Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной", - сказал Шишкарев.

"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - подчеркнул он.

В 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны - Словения, Черногория и Северная Македония.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Потанин: Кубок легенд по хоккею является лучшей пропагандой спорта в России
Президент "Норникеля" принимает участие в турнире в составе московского ЦСКА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС