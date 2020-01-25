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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов признались, что оставили все силы на льду ради победы на ЧЕ

Российский танцевальный дуэт в борьбе за золото опередил французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона на 0,14 балла
Никита Кацалапов и Виктория Синицина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов и Виктория Синицина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС /. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов оставили все силы на льду ради победы на чемпионате Европы. Об этом они рассказали журналистам после проката произвольного танца.

В субботу российский дуэт завоевал золотые медали чемпионата Европы в танцах на льду, набрав 220,42 балла. Синицина и Кацалапов опередили французский дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон на 0,14 балла.

"Мы просто счастливы, мы оставили все на льду, - сказал Кацалапов. - Сейчас нет слов, не верится. Мы много работали, даже поменяли некоторые кусочки в музыке. У нас был настрой - идти вперед, несмотря ни на что".

"Когда мы ожидали оценки, то очень переживали, - сказала Синицина. - Это необъяснимые ощущения, когда смотришь и не понимаешь, что будет. Сегодня было больше болельщиков, чем вчера, много российских болельщиков, российских флагов, да и из других стран зрители за нас болели. Поэтому не было ощущения маленького зала".

Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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