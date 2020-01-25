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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Жулин: счастье от побед Синициной и Кацалапова будет полным при чистом катании соперников

Габриэла Пападакис допустила ошибку при выполнении элемента
Тренер Александр Жулин и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Александр Жулин и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце подарила их тренеру Александру Жулину огромную радость, но его счастье будет полным только при чистом выступлении соперников. Об этом тренер танцевального дуэта рассказал ТАСС.

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Синицина и Кацалапов заняли первое место на чемпионате Европы с результатом 220,42 балла, второе место заняли основные соперники россиян, пятикратные чемпионы Европы, четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28). Партнерша допустила ошибку при выполнении элемента. Третьими стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (211,29).

"Безусловно, я чувствую сейчас огромную радость, но Габриэла и Гийом не катались сегодня чисто. Окончательно я буду счастлив лишь, когда будем выигрывать при чистых прокатах соперников, - сказал Жулин. - До чемпионата мира ничего не надо менять в подготовке, ребята понимают - нужно улучшаться, нет предела совершенству. Продолжат кататься так же, как в последнее время, балуя нас, и все будет".

"Мы очень старались усилить качество катания, скорость, и это практически удалось. Может, хотелось бы более широкого катания в последние 30 секунд произвольной программы, но в целом я доволен. Хочу сказать Вике с Никитой спасибо за их катание - они все силы отдали", - подчеркнул тренер.

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), двукратными чемпионами России (сезоны-2018/19 и 2019/20). В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве, в финале серии фигуристы стали шестыми.

Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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