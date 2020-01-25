"Спартак" во второй раз в сезоне победил "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:0 обыграл челябинский "Тратор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38), Робин Ганзл (44), Патрик Херсли (50) и Александр Хохлачев (51).

"Спартак" одержал вторую победу над "Трактором" в нынешнем сезоне. 27 декабря красно-белые победили в Челябинске со счетом 5:2.

"Спартак", одержав четвертую победу в пяти последних матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 52 матчах. "Трактор", потерпев третье поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе, имея в активе 45 очков после 53 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 27 января на домашней площадке примут пекинский "Куньлунь", а "Трактор" в этот же день встретится с казанским "Ак Барсом".