{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" во второй раз в сезоне победил "Трактор" в матче КХЛ

Спартаковцы забросили четыре безответные шайбы в ворота челябинцев
Игроки "Спартака" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:0 обыграл челябинский "Тратор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Анатолий Никонцев (38), Робин Ганзл (44), Патрик Херсли (50) и Александр Хохлачев (51).

"Спартак" одержал вторую победу над "Трактором" в нынешнем сезоне. 27 декабря красно-белые победили в Челябинске со счетом 5:2.

"Спартак", одержав четвертую победу в пяти последних матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 52 матчах. "Трактор", потерпев третье поражение подряд, идет на предпоследней, 11-й строчке на Западе, имея в активе 45 очков после 53 встреч.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 27 января на домашней площадке примут пекинский "Куньлунь", а "Трактор" в этот же день встретится с казанским "Ак Барсом".

Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Горшков: российские танцоры показали достойный результат на ЧЕ по фигурному катанию
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото, Александра Степанова и Иван Букин - бронзу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС