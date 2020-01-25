Зуева: российским танцорам по силам выиграть ЧМ-2020 по фигурному катанию

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские танцевальные дуэты Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин способны побороться за золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в марте в Монреале. Такое мнение ТАСС высказала тренер и хореограф Марина Зуева.

Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата Европы в австрийском Граце, второе место заняли четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронзу завоевали Степанова и Букин.

"Если кто-то и может побеждать французов, в том числе на чемпионате мира, так это Кацалапов и Синицина, а также Степанова и Букин, и я это говорила раньше, - сказала Зуева. - Пападакис и Сизерон не раз ошибались на соревнованиях и даже падали, как, например, на национальном чемпионате. А Вика с Никитой выглядели безупречно как в прокатах, так и на тренировках, в танцах это один из самых важных факторов".

Говоря о сильных сторонах двух ведущих российских дуэтов, Зуева отметила оригинальность Степановой и Букина, а также талант Кацалапова: "Сильная сторона чемпионов Европы - талант Кацалапова. Что касается Степановой и Букина, то у них много элементов, которых нет ни у кого, они и выглядят оригинально, они - новаторы, а это всегда ценится. Олимпийскими чемпионами становятся те, кто привнес что-то новое в свой вид".

"Саше и Ивану нужно запастись терпением - Алена Савченко ждала признания до 30 лет, у кого-то победы в 14 происходят. Нужно набраться терпения, работать, искать", - считает Зуева.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 16 по 22 марта.