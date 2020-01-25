Фигуристы Синицина и Кацалапов заявили, что не ожидали победы на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не ожидали, что им удастся победить на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

"Мы были очень довольны своим катанием и тем, что получили такие баллы после короткой программы, мы с Викой в день перерыва и сегодня с утра не настраивались так, что нам нужно что-то вырвать, забрать, - сказал Кацалапов. - Настраивались так, чтобы донести нашу программу, прокатать так, как мы тренировались, чтобы все получилось чисто, качественно. И я думаю, что мы морально справились сегодня и очень рады. Не могу сказать, что до конца ожидали, что будем сидеть здесь по центру".

"Соревноваться - вообще подойти к Габриэле и Гийому - всем на планете казалось невозможным, - добавил Кацалапов. - Мы здесь все спортсмены, много ребят стараются улучшиться, работают над собой, мы смотрели прокат ребят [Пападакис и Сизерона], они катались, может быть, не так чисто, но они могут намного больше. Сегодня произошло так, что мы выстояли, но это не значит, что мы будем расслабляться, будем двигаться вперед, у нас есть тренировочный план. Мы очень хотим быть лидерами".

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), двукратными чемпионами России (сезоны-2018/19 и 2019/20). В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве, в финале серии фигуристы стали шестыми.

Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.