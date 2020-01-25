Фигуристы Пападакис и Сизерон назвали уроком поражение от Синициной и Кацалапова на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Четырехкратные чемпионы мира французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, считают, что поражение от россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы в австрийском Граце послужит им уроком. Об этом они рассказали на пресс-конференции.

Синицина и Кацалапов получили по сумме двух прокатов 220,42 балла и обошли Пападакис и Сизерона на 0,14 балла. Французские фигуристы не проигрывали на соревнованиях с Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, а на европейских первенствах занимали первое место последние пять лет.

"Соперничество было очень близким, мы сделали несколько ошибок, - сказала Пападакис. - Это, думаю, будет уроком для нас. Считаю, нам нужно было это поражение, мы не можем всегда выигрывать, можно сказать, что мы были к этому готовы и принимаем это".

Сизерон отметил, что Синициной и Кацалапову удались отличные прокаты.