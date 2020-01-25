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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Навка рассказала, что рада до слез победе фигуристов Сицициной и Кацалапова на ЧЕ

Олимпийская чемпионка пожелала всем российским фигуристам не расслабляться
Татьяна Навка Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Татьяна Навка
© Александр Демьянчук/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка до слез рада победе российского танцевального дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом она рассказала ТАСС по телефону.

Синицина и Кацалапов заняли первое место с 220,42 баллами, вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими - россияне Александра Степанова и Иван Букин (211,29).

"Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слез. Мне особенно приятно, что это произошло в Татьянин день, - сказала Навка. - Приятно за наше мужское катание, за спортивные пары - весь пьедестал заняли. Единственное, что хочу пожелать всем ребятам, - главное сейчас не расслабляться, это только начало, самый важный старт будет через два года".

Ранее на чемпионате Европы Дмитрий Алиев завоевал золото в мужском одиночном катании, а Артур Даниелян - серебро. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал остался за россиянами: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов - серебро, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - бронзу.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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