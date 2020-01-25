Футболист сборной России Комличенко перешел в московское "Динамо"

ТАСС, 25 января. Российский форвард Николай Комличенко подписал соглашение с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Подписание контракта сроком на 4,5 года было показано в прямом эфире клубного канала на Youtube. 24-летний нападающий перешел в "Динамо" из чешского клуба "Млада-Болеслав".

Комличенко является воспитанником "Краснодара". Летом 2017 года он был отдан в аренду на 1,5 года в "Младу-Болеслав". В январе 2019 года клуб выкупил права на футболиста. По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Младу-Болеслав" во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. Также россиянин выступал на правах аренды за чешский "Слован" (Либерец) и новороссийский "Черноморец". В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября 2019 года в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, Комличенко забил первый гол в составе национальной команды.

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 24 очка в 19 матчах.