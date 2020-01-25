Тренер: фигуристы Степанова и Букин не получили заслуженных оценок на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин считают, что их ученики Александра Степанова и Иван Букин не получили заслуженных оценок на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Таким мнением специалисты поделились с журналистами после выступления спортсменов.

Фигуристы Степанова и Букин отметили, что им непонятны оценки за короткую программу на ЧЕ

Чемпионами Европы в соревнованиях танцевальных дуэтов стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (220,42 балла), на втором месте французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), Степанова и Букин - третьи (211,29).

"В короткой программе они катались хорошо, но их баллы могли быть и выше. Такого отрыва от лидеров не могло быть, я так считаю. К ребятам никаких претензий", - сказала Жук.

"Они справились, программы были сделаны хорошо. Все все понимают", - отметил Свинин.

"Да, но хотелось бы видеть результат в местах. Мы даже перестали радоваться оценкам [в зоне ожидания] - потому что мы сначала радуемся, а потом видим занятые места, шок, а затем приходим в себя и работаем дальше", - сказала Жук.

24-летняя Степанова и 26-летний Букин в третий раз завоевали бронзовые награды чемпионата Европы (2015, 2018, 2020), один раз фигуристы становились серебряными призерами (2019). В активе фигуристов золото (2013) и две бронзовые награды (2011, 2012) финалов юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.