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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Непобедимых больше нет. Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт обошел французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые побеждали на европейском первенстве последние пять лет
Никита Кацалапов и Виктория Синицина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Кацалапов и Виктория Синицина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Они обошли французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые побеждали на европейском первенстве последние пять лет.

Чемпионат Европы в австрийском Граце проходит при полном преимуществе российских фигуристов. Российские спортивные пары заняли весь пьедестал и готовятся к борьбе с китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на чемпионате мира, одиночники в лице Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна заняли первые два места, а Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная совсем скоро добавят сборной России еще три медали в копилку. Но главное событие произошло в субботу.

Победа Синициной и Кацалапова получилась закономерной, они безупречно выступили как в ритм-танце, так и в произвольном, над которым бились весь сезон - перекраивали множество раз, вносили корректировки в музыку, в поддержки, в расстановку элементов, болельщики называли его скучным, неудачным, проходным. Но именно после произвольного танца Синицина и Кацалапов взошли на высшую ступень пьедестала.

Прокат жизни Синициной и Кацалапова

Гораздо больше внимания следует уделить другому обстоятельству. Синицина и Кацалапов - одни из лучших танцоров современности и одни из самых нестабильных - переиграли конкурентов чисто психологически. После ритм-танца Пападакис с Сизероном опережали россиян всего на 0,05 балла. И в той ситуации, когда простор для попадания в психологическую яму был велик, как никогда, Синицина с Кацалаповым выдали лучший прокат в совместной карьере.

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Там, где можно было перенервничать и сорваться, они улыбались и порхали. Где в былые годы иной раз оступались или падали - делали с легкостью и с абсолютно искренним удовольствием. Их высокие баллы (220,42 в сумме) не стали сюрпризом, а вот заявкой на победу - да.

Впрочем, для Пападакис и Сизерона 131,69 балла, полученные россиянами за произвольный танец, - это далеко не предел. Их личный рекорд, он же мировой, почти на пять баллов выше, так что при чистом катании они с высокой долей вероятности снова были бы первыми. Вот только чистого проката в этот раз не было.

Еще на раскатке перед произвольным танцем Сизерон едва не допустил падение на твиззлах. Французы, очевидно, нервничали, уже очень давно к ним не подбирались так близко. В середине проката Пападакис ошиблась на дорожке шагов, и в трансляции всплыли удивительные цифры - ноль баллов за элемент.

Для танцев на льду потерять столько баллов - это достаточно ощутимо. И по лицам французов после окончания проката читалось - "кажется, мы только что проиграли".

Спустя несколько минут перед объявлением оценок их настроение сменилось на обреченность. Это чувство вряд ли возможно спутать с чем-то другим. Они ждали чуда, но их глаза красноречивее всяких слов говорили о том, что они в него не верят.

Французы приняли поражение

Синицина с Кацалаповым вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным сидели неподалеку, на специальных диванах для тех, кто удерживает промежуточное лидерство. "Я правильно понял, что разрыв по технике почти 10 баллов?" - поинтересовался у журналистов российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски. В это сложно было поверить.

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Ожидание оценок французов растянулось минут на 10 - достаточно долгий срок для фигурного катания. У собравшихся в микст-зоне были самые разные мысли о причинах такой длинной паузы, причем по большей части - тревожные для российских болельщиков.

Оказалось, арбитры пытались понять, как же все-таки оценить дорожку французов, и когда на табло зажглись оценки (220,28), уровень шума в небольшом помещении смешанной зоны поднялся до запредельного. В тот же самый момент один из тренеров Пападакис и Сизерона Ромен Агенауэр рассказывал журналистам, что его подопечные не очень хорошо себя чувствовали, а сам он вообще боялся этого проката. Однако победу Синициной и Кацалапова (первую на турнире для российских танцевальных дуэтов с 2013 года, когда с золото выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - прим. ТАСС) нельзя считать случайной. Это превосходство, пусть и пока только на одних взятых соревнованиях, и, быть может, сигнал арбитрам на будущее, что отныне французов можно и нужно оценивать чуть строже.

"Соревноваться с Габриэлой и Гийомом, да и просто приблизиться к ним, всем на планете казалось невозможным, - сказал Кацалапов на пресс-конференции. - Мы здесь все спортсмены, много ребят стараются улучшиться, работают над собой, мы смотрели прокат ребят [Пападакис и Сизерона], они катались, может быть, не так чисто, но они могут намного больше. Сегодня произошло так, что мы выстояли, но это не значит, что мы будем расслабляться, будем двигаться вперед, у нас есть тренировочный план. Мы очень хотим быть лидерами".

Пападакис отметила, что для них с Сизероном это поражение будет уроком. "Соперничество было очень близким, мы сделали несколько ошибок, - сказала она. - Это, думаю, будет уроком для нас. Считаю, нам нужно было это поражение, мы не можем всегда выигрывать, можно сказать, что мы были к этому готовы и принимаем это".

После окончания пресс-конференции французские фигуристы еще долгое время терпеливо отвечали на все вопросы журналистов. Они сообщили, что поменяют "очень многое" перед чемпионатом мира в Монреале, и этот шаг в нынешних обстоятельствах выглядит необходимым условием для возвращения утраченных позиций. Победа же Синициной и Кацалапова говорит о том, что в танцы на льду вернулась настоящая интрига.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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