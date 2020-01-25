Непобедимых больше нет. Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Они обошли французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, которые побеждали на европейском первенстве последние пять лет. Чемпионат Европы в австрийском Граце проходит при полном преимуществе российских фигуристов. Российские спортивные пары заняли весь пьедестал и готовятся к борьбе с китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на чемпионате мира, одиночники в лице Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна заняли первые два места, а Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная совсем скоро добавят сборной России еще три медали в копилку. Но главное событие произошло в субботу. Победа Синициной и Кацалапова получилась закономерной, они безупречно выступили как в ритм-танце, так и в произвольном, над которым бились весь сезон - перекраивали множество раз, вносили корректировки в музыку, в поддержки, в расстановку элементов, болельщики называли его скучным, неудачным, проходным. Но именно после произвольного танца Синицина и Кацалапов взошли на высшую ступень пьедестала. Прокат жизни Синициной и Кацалапова Гораздо больше внимания следует уделить другому обстоятельству. Синицина и Кацалапов - одни из лучших танцоров современности и одни из самых нестабильных - переиграли конкурентов чисто психологически. После ритм-танца Пападакис с Сизероном опережали россиян всего на 0,05 балла. И в той ситуации, когда простор для попадания в психологическую яму был велик, как никогда, Синицина с Кацалаповым выдали лучший прокат в совместной карьере.

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Там, где можно было перенервничать и сорваться, они улыбались и порхали. Где в былые годы иной раз оступались или падали - делали с легкостью и с абсолютно искренним удовольствием. Их высокие баллы (220,42 в сумме) не стали сюрпризом, а вот заявкой на победу - да. Впрочем, для Пападакис и Сизерона 131,69 балла, полученные россиянами за произвольный танец, - это далеко не предел. Их личный рекорд, он же мировой, почти на пять баллов выше, так что при чистом катании они с высокой долей вероятности снова были бы первыми. Вот только чистого проката в этот раз не было. Еще на раскатке перед произвольным танцем Сизерон едва не допустил падение на твиззлах. Французы, очевидно, нервничали, уже очень давно к ним не подбирались так близко. В середине проката Пападакис ошиблась на дорожке шагов, и в трансляции всплыли удивительные цифры - ноль баллов за элемент. Для танцев на льду потерять столько баллов - это достаточно ощутимо. И по лицам французов после окончания проката читалось - "кажется, мы только что проиграли". Спустя несколько минут перед объявлением оценок их настроение сменилось на обреченность. Это чувство вряд ли возможно спутать с чем-то другим. Они ждали чуда, но их глаза красноречивее всяких слов говорили о том, что они в него не верят. Французы приняли поражение Синицина с Кацалаповым вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным сидели неподалеку, на специальных диванах для тех, кто удерживает промежуточное лидерство. "Я правильно понял, что разрыв по технике почти 10 баллов?" - поинтересовался у журналистов российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски. В это сложно было поверить.

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