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Летние олимпийские виды спорта

Российские борцы завоевали четыре золотые медали во второй день мемориала Ивана Ярыгина

У мужчин россияне победили во всех трех весовых категориях, у женщин - в одной
Сослан Рамонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сослан Рамонов
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Российские борцы победили в четырех из шести весовых категориях во второй медальный день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Соревнования проходят в Красноярске.

В четверг состоялись предварительные схватки, в пятницу были разыграны первые медали. В субботу у мужчин во всех трех категориях пьедестал почета заняли россияне. В весовой категории до 65 кг победу одержал Курбан Шираев, вторым стал Сослан Рамонов, третье место у Даши Шарастепанова и Начына Куулара, в весе до 79 кг лучшим стал Магомед Рамазанов, вторым - Ахмед Гаджимагомедов, третьими - Халид Яхиев и Халил Аминов, в категории до 125 кг золотую медаль завоевал Балдан Цыжипов, серебряную - Павел Кривцов, бронзовые - Алан Хугаев и Шамиль Шарипов. Среди женщин единственную у россиянок победу одержала Вероника Чумикова (до 57 кг).

Во второй медальный день россияне завоевали 13 наград: в активе российских борцов четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.

Соревнования завершатся 26 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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