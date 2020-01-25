Возрождая традиции. Российские ватерполистки спустя 10 лет завоевали медали ЧЕ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в Будапеште. Последний раз призовое место на турнире команда занимала десять лет назад, когда российское женское водное поло переживало расцвет.
Чемпионат Европы среди мужских и женских команд венгерская столица принимала с 12 по 25 января. Соревнования проходили в спортивном комплексе "Дунай-Арена".
Помимо медалей, на чемпионате Европы также разыгрывалась олимпийская лицензия. Ее должны были получить команды, завоевавшие золотые медали, однако россиянкам она досталась даже несмотря на поражение в финале. Дело в том, что их соперницы по решающему матчу испанки уже гарантировали себе участие в Играх 2020 года в Токио благодаря второму месту на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу, который прошел летом прошлого года.
Упущенная победа
В решающем матче турнира со сборной Испании россиянки несколько раз вели, в том числе с разницей в два мяча (10:8), однако в заключительной четверти допустили ряд ошибок, которые позволили соперницам вырвать победу - 13:12.
"Мы очень хорошо подготовились к этой игре, начали ее неплохо, сделали две-три хороших контратаки, но, к сожалению, последняя четверть была провальной, мы пропустили три гола, - сказал после матча в эфире "Матч ТВ" тренер российской команды Андрей Белофастов. - К сожалению, не попадали сегодня, поэтому Испания заслуженно выиграла".
"Нужно сказать слова благодарности девочкам за то, что выдержали такой турнир за 14 дней. Это очень сложно эмоционально и физически. Великолепную работу провел главный тренер Александр Гайдуков, медицинский штаб. Мы все старались, делали возможное и невозможное. А анализировать выступление будем уже потом", - добавил он.
Российская команда в итоге стала самой результативной на турнире, а ее вратарь Анна Карнаух получила награду лучшему голкиперу чемпионата.
Несмотря на поражение в финале, президент Федерации водного поло России Алексей Власенко считает итоговый результат команды успехом. "Хорошо сыграли, вели по ходу матча, но, к сожалению, уступили. После игры я пообщался с капитаном команды [Екатериной Прокофьевой], она рассказала, что молодые девчонки просто не поверили, что мы сможем победить, и поэтому в концовке дрогнули", - сказал глава федерации.
"Но основную задачу на турнир мы выполнили - завоевали олимпийскую путевку. Уже на церемонии награждения девчонки сказали мне, что на Олимпиаде мы порвем эту Испанию. И в этом я даже не сомневаюсь", - добавил он.
Вернуть вкус победы
В 2000-х годах женская сборная России была практически непобедимой на европейской арене: она завоевала три золота турнира подряд, перед этим трижды взяв бронзовые медали. После этого в женском водном поло страны наступил кризис. Вновь громко заявить о себе россиянки сумели на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где стали третьими. Бронзу они завоевали и в 2017 году на чемпионате мира, который также проходил в Будапеште.
Развить успех россиянки должны были в Кванджу, однако там они сенсационно проиграли в четвертьфинале австралийкам. Выводы из того поражения были сделаны правильные: при подготовке к чемпионату Европы Министерство спорта России помогло федерации с организацией сбора в США, чья национальная сборная не проигрывает в официальных матчах уже несколько лет. В США россиянки провели несколько игр с сильнейшими клубами мира, что помогло им удачно выступить в Будапеште.
Мужская сборная России также сумела продемонстрировать хорошее выступление, дойдя до четвертьфинала, где уступила хозяевам турнира венграм. В матче за седьмое место в воскресенье россияне встретятся с командой Греции.
"Сейчас появились компании, которые захотели стать спонсорами нашей мужской и женской сборных. Удивительно, что раньше на нас никто не обращал внимания, а теперь подходят и предлагают сотрудничать. Это определенный шаг вперед. Мне приятно, что на нас смотрят и нас слышат", - сказал Власенко.
Глава федерации рассказал, что первым с серебром женской команды его поздравил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Когда я вернусь в Москву, то мы обсудим развитие водного поло в стране. Нам необходимо поднять его на тот уровень, который был в СССР, вернуть традиции. Раньше только в Москве было несколько сильных профессиональных клубов, сейчас же у нас на европейском уровне способны выступать только три. Это неправильно", - заметил глава федерации.
Еще один шаг на пути возрождения российского водного поло россиянки постараются сделать на Играх в Токио, которые пройдут летом этого года.