Возрождая традиции. Российские ватерполистки спустя 10 лет завоевали медали ЧЕ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в Будапеште. Последний раз призовое место на турнире команда занимала десять лет назад, когда российское женское водное поло переживало расцвет. Чемпионат Европы среди мужских и женских команд венгерская столица принимала с 12 по 25 января. Соревнования проходили в спортивном комплексе "Дунай-Арена".

На эту тему Российские ватерполистки проиграли сборной Испании в финале чемпионата Европы

Помимо медалей, на чемпионате Европы также разыгрывалась олимпийская лицензия. Ее должны были получить команды, завоевавшие золотые медали, однако россиянкам она досталась даже несмотря на поражение в финале. Дело в том, что их соперницы по решающему матчу испанки уже гарантировали себе участие в Играх 2020 года в Токио благодаря второму месту на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу, который прошел летом прошлого года. Упущенная победа В решающем матче турнира со сборной Испании россиянки несколько раз вели, в том числе с разницей в два мяча (10:8), однако в заключительной четверти допустили ряд ошибок, которые позволили соперницам вырвать победу - 13:12. "Мы очень хорошо подготовились к этой игре, начали ее неплохо, сделали две-три хороших контратаки, но, к сожалению, последняя четверть была провальной, мы пропустили три гола, - сказал после матча в эфире "Матч ТВ" тренер российской команды Андрей Белофастов. - К сожалению, не попадали сегодня, поэтому Испания заслуженно выиграла".

На эту тему Ватерполистка сборной России Карнаух стала лучшим голкипером чемпионата Европы

"Нужно сказать слова благодарности девочкам за то, что выдержали такой турнир за 14 дней. Это очень сложно эмоционально и физически. Великолепную работу провел главный тренер Александр Гайдуков, медицинский штаб. Мы все старались, делали возможное и невозможное. А анализировать выступление будем уже потом", - добавил он. Российская команда в итоге стала самой результативной на турнире, а ее вратарь Анна Карнаух получила награду лучшему голкиперу чемпионата. Несмотря на поражение в финале, президент Федерации водного поло России Алексей Власенко считает итоговый результат команды успехом. "Хорошо сыграли, вели по ходу матча, но, к сожалению, уступили. После игры я пообщался с капитаном команды [Екатериной Прокофьевой], она рассказала, что молодые девчонки просто не поверили, что мы сможем победить, и поэтому в концовке дрогнули", - сказал глава федерации. "Но основную задачу на турнир мы выполнили - завоевали олимпийскую путевку. Уже на церемонии награждения девчонки сказали мне, что на Олимпиаде мы порвем эту Испанию. И в этом я даже не сомневаюсь", - добавил он. Вернуть вкус победы В 2000-х годах женская сборная России была практически непобедимой на европейской арене: она завоевала три золота турнира подряд, перед этим трижды взяв бронзовые медали. После этого в женском водном поло страны наступил кризис. Вновь громко заявить о себе россиянки сумели на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где стали третьими. Бронзу они завоевали и в 2017 году на чемпионате мира, который также проходил в Будапеште. Развить успех россиянки должны были в Кванджу, однако там они сенсационно проиграли в четвертьфинале австралийкам. Выводы из того поражения были сделаны правильные: при подготовке к чемпионату Европы Министерство спорта России помогло федерации с организацией сбора в США, чья национальная сборная не проигрывает в официальных матчах уже несколько лет. В США россиянки провели несколько игр с сильнейшими клубами мира, что помогло им удачно выступить в Будапеште.