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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Золото завоевала Алена Косторная
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы. Соревнования проходили в австрийском Граце.

16-летняя спортсменка показала результат 240,81 балла (84,92 в короткой программе и 155,89 - в произвольной). Серебро и бронзу также завоевали россиянки - 15-летняя Анна Щербакова (237,76; 77,95+159,81) и 15-летняя Александра Трусова (225,34; 74,95+150,39) соответственно. Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе и впервые выступали на европейском первенстве. Седьмой год подряд победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы одерживает российская фигуристка.

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Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, она стала второй. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).

Щербакова является двукратной чемпионкой России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне (в России и Канаде), в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, в нынешнем - третье. Она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), победительницей финала юниорского Гран-при (сезон-2017/18). Трусовой принадлежит рекорд в произвольной программе (166,62).

Чемпионат Европы 2021 года пройдет в Загребе.

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