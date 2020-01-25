Российские фигуристы повторили рекорд по количеству медалей на чемпионате Европы

Россияне на турнире в австрийском Граце завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В предыдущий раз российские фигуристы добивались подобного результата на первенстве Европы во французском Лионе в 2006 году. Тогда у женщин первое место заняла Ирина Слуцкая, у мужчин - Евгений Плющенко, у пар - Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, у танцоров - Татьяна Навка и Роман Костомаров. Всего россияне добивались подобного достижения шесть раз - на турнирах 2006, 2004, 2003, 1999, 1998, 1997 годов.

Серебряные награды в Граце завоевали Анна Щербакова (одиночницы), Артур Даниелян (одиночники) и Татьяна Тарасова и Владимир Морозов (пары). Бронзовые награды достались Александре Трусовой (одиночницы), Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (пары), а также Александре Степановой и Ивану Букину (танцы).

Следующий чемпионат Европы пройдет в Загребе в 2021 году.