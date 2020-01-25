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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова: очень расстроена выступлением на чемпионате Европы

Спортсменка чисто выполнила только один четверной прыжок и заняла итоговое третье место
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова испытывает чувство разочарования после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Австрии. Об этом она рассказала журналистам.

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15-летняя Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка, из которых удался только один. В итоге она заняла третье место, победила Алена Косторная, второе место заняла Анна Щербакова.

"Не устала, форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала ее, - сказала она. - Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было втрое, я очень расстроена".

Также фигуристка рассказала, почему было решено уменьшить количество четверных прыжков в произвольной программе. "Люблю выступать, когда больше четверных, - отметила она. - Я люблю выступать со сложным контентом, с тремя четверными я не имею права на ошибку, в этом дело. Мы решили [сократить количество четверных] в Москве, после нового года не восстановила все четверные".

Трусова - бронзовый призер финала Гран-при, в ее активе серебро и бронза чемпионатов России. Спортсменке принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

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